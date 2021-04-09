İngiltere, Mayıs ayında seyahat destinasyonlarını sınıflandıracak

İngiltere, Mayıs ayı başlarında uluslararası seyahatin 17 Mayıs'tan itibaren devam edip etmeyeceğini ve COVID-19 risklerine dayalı hangi ülkelerin kırmızı turuncu veya yeşil kategorilere gireceğini onaylayacak.

Hükümetin Küresel Seyahat Görev Gücü, insanların bu yaz seyahat etmelerine nasıl izin verdiğine dair yeni ayrıntılar vererek, gelen ve giden seyahatler için bazen "aşı pasaportları" olarak adlandırılan bir sertifikasyon sistemi geliştirme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

İngiltere, COVID-19 enfeksiyonları ve ölümlerindeki büyük artıştan kaynaklanan katı bir kış kilitlemesinden yavaş yavaş çıkıyor. Her şey olduğu gibi, uluslararası seyahat, hükümet tarafından tanımlanan özel durumlar haricinde yasaklandı.

Ocak zirvesinden bu yana vaka sayıları önemli ölçüde düştü ve hükümetin en önemli önceliklerinden biri, aşıya dirençli çeşitleri denizaşırı ülkelerden ithal ederek ulusal COVID-19 aşılama programının başarısını baltalamaktan kaçınmaktır.

Şimdiye kadar, Birleşik Krallık'ta 31,8 milyondan fazla insan en az bir doz aşı alırken, 6,1 milyonu, dünyanın en hızlı toplu aşılama kampanyalarından birinde iki kez aşı aldı.

Yaz tatillerini planlamak isteyen havayolları, seyahat şirketleri ve halk, kuralların ne olacağını açıklaması için hükümete baskı yapıyor.

Yeni trafik ışığı sistemi kapsamında, otel karantinası, ev karantinası ve zorunlu COVID testleri gibi kısıtlamalar, yolcunun hangi ülke kategorisinden geldiğine bağlı olarak farklı şekilde uygulanacak.

Bir ülkenin hangi kategoriye girmesi gerektiğini değerlendirmedeki faktörler, aşılanmış nüfusun yüzdesini, enfeksiyon oranını, endişe verici varyantların yaygınlığını ve ülkenin güvenilir genomik dizilemeye erişimini içerecek.

Hükümet, verilerin riskin arttığını göstermesi durumunda kısa sürede bir ülkenin kategorisini değiştirmekten çekinmeyeceğini söylemesine rağmen, yeşilden turuncu rengine geçme riski en fazla olan ülkeleri tanımlayan bir "yeşil izleme listesi" olacak.

Görev gücü, şu anda gerekli olan bir "seyahat izni formunun" kaldırılmasını tavsiye etti, bu da yolcuların artık Britanya'dan ayrılmak için geçerli bir nedenleri olduğunu kanıtlamalarına gerek kalmayacağı anlamına geliyordu.

Ayrıca, İngiliz halkının seyahat maliyetini düşürmek için seyahat endüstrisi ve özel COVID-19 test sağlayıcılarıyla birlikte çalıştığını söyledi.

Seyahat görev gücünden yapılan açıklamada, "Bu, tatilciler eve döndüklerinde kullanılan daha ucuz testleri ve Hükümetin ayrılış öncesi testleri yapıp yapamayacağını içerebilir" dedi.

Mevcut kurallara göre, Ulusal Sağlık Servisi tarafından sağlanan ücretsiz testler seyahat amacıyla kullanılmıyor, bu da yolcuların testler için yüksek ücretler alan özel hizmet sağlayıcılara başvurmaları gerektiği anlamına geliyor.

Görev gücü, dijital seyahat sertifikasyon sisteminin planın bir parçası olacağını belirtti, ancak İngiltere'nin bu alanda uluslararası standartların geliştirilmesinde lider bir rol oynamak istediğini söylemenin ötesinde birkaç ayrıntı verdi.

Kaynak: Cyprus Mail

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09/04/2021 09:17