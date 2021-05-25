İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey: Kripto varlıklar tehlikeli

İngiltere Merkez Bankası Başkanı (BoE) Andrew Bailey, kripto para birimlerini içeren varlıkların tehlikeli olduğunu söyledi.

ads ads ads ads
25/05/2021

ads
ads
ads
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey: Kripto varlıklar tehlikeli

İngiliz parlamentosunda Hazine Komitesinin sorularını yanıtlayan Bailey, "Kripto varlıklar konusunda kuşkuluyum. Çünkü açıkçası tehlikeliler ve (bu varlıklara karşı) çok büyük bir ilgi var" ifadelerini kullandı.

Çin, 18 Mayıs'ta finans kurumlarının ve ödeme sistemlerinin kripto para birimleri üzerinden hizmet vermesini yasakladığını duyurmuştu.

25/05/2021 10:17
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Bailey, Kripto, İngilter, Bitcoin, kripto para, Ekonomi
MANŞETLER

HK EKONOMİ

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.