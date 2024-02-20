İngiltere Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz indirimi açıklaması

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, faiz indirimleriyle ilgili açıklamada bulundu.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, BoE Başkan Yardımcısı Ben Broadbent ve Para Politikası Kurulu üyeleri Swati Dhingra ile Megan Greene, İngiliz Parlamentosu Hazine Komitesi üyelerinin sorularını cevapladı. Bailey, İngiliz ekonomisinde tam istihdamın olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, "Ekonominin şu anda belirgin bir toparlanma işareti gösterdiğini değerlendiriyoruz" dedi.

'Faizlerle ilgili bir tahminde bulunmuyoruz'

Piyasaların BoE’den bu yıl faiz indirimini fiyatlamasının “mantıksız” olmadığını dile getiren Bailey, “Piyasa temelde bu yıl içinde faiz oranlarını düşüreceğimizi eğride somutlaştırıyor. Piyasa eğrisini onaylamıyoruz. (Faizleri) ne zaman ya da ne kadar düşüreceğimize dair bir tahminde bulunmuyoruz. Piyasanın borçlanma maliyetlerindeki düşüşleri değerlendirmesi mantıksız değil” ifadesini kullandı.

Diğer taraftan, İngiliz ekonomisi geçen yılın ekim-aralık döneminde beklentilerin üzerinde bir yüzde 0,3 daralma yaşayarak son iki çeyrektir daralma göstermiş ve teknik olarak resesyona girmişti.