İngiltere Merkez Bankası, dijital pound kararının 2027'ye kadar ertelendiğini açıkladı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) dijital poundun uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin bir kararın 2027 yılına kadar verilmeyeceğini duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamada, dijital pound konusunda ilerleme sağlanmasına karar vermeden önce gelecek iki yıl içinde tasarım aşamasını tamamlama planlarının gerçekleştirileceği kaydedildi.

Kararın ödemeler ortamındaki gelişmelerin ve daha geniş politika çıkarımlarının dikkatle değerlendirilmesi kapsamında alınacağı belirtilen açıklamada, "Önümüzdeki birkaç yıl içinde, daha geniş ödeme ortamındaki gelişmeleri de dikkate alarak tasarım aşamasını tamamladıktan sonra, Banka ve hükümet dijital pound için politika durumunu değerlendirecek ve devam edip etmeyeceğine karar verecektir." denildi.

Açıklamada, dijital poundun uygulamaya konulması için parlamentonun onayının gerekeceği aktarıldı.