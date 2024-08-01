İngiltere Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 5'e indirdi

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan indirerek yüzde 5'e düşürdü ve böylece Mart 2020'den beri ilk kez faiz indirimine gitmiş oldu.

BoE'den yapılan açıklamaya göre, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında BoE Başkanı Andrew Bailey dahil olmak üzere 5 üye politika faizinin 25 baz puan düşürülmesi yönünde oy kullandı, 4 üye ise sabit tutulması yönünde görüş bildirdi.

Böylece, BoE politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 5'e düşürdü. Banka, politika faizinde bir yılın ardından ilk kez değişikliğe gitti ve Mart 2020'den beri de ilk kez politika faizini indirdi.

Açıklamada, yıllık enflasyonun mayıs ve haziranda BoE'nin hedefi olan yüzde 2 seviyesine ulaştığı anımsatıldı. Enflasyonun bu yılın ikinci yarısında hafif yükselmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, ücret artışları ve hizmet sektörü enflasyonunda da gerileme görüldüğü ve aynı zamanda ekonomik büyümenin toparlandığı kaydedildi.

PPK'nin enflasyona yönelik işaretleri yakından izlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "PPK, manşet enflasyondaki düşüşün ve enflasyon beklentilerine ilişkin birçok göstergenin normalleşmesinin, ücret ve fiyat belirleme dinamiklerini zayıflatmaya devam etmesini bekliyor. Ekonomik büyüme, potansiyelin altına düştükçe ve iş gücü piyasası daha da gevşedikçe ekonomide bir gevşeklik marjı ortaya çıkacaktır. Para politikasının kısıtlayıcı duruşu nedeniyle yurt içi enflasyonist sürekliliğin önümüzdeki birkaç yıl içinde ortadan kalkması bekleniyor." denildi.

- "Kısıtlayıcı duruşun derecesini bir miktar azaltmak uygun"

Açıklamada, ikincil etkilerden dolayı enflasyon baskılarına ilişkin risklerin olduğu vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

"Bu hususları dengeleyerek PPK, bu toplantıda politika faizini yüzde 5'e düşürme kararı aldı. Artık para politikasındaki kısıtlayıcı duruşun derecesini bir miktar azaltmak uygun olacaktır. Geçmişte yaşanan dış şokların etkisi azalmış ve enflasyonda süreklilik riskinin azaltılması yönünde bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Ekonomik büyüme beklenenden daha güçlü olmasına rağmen para politikasının kısıtlayıcı duruşu reel ekonomideki faaliyetler üzerinde baskı oluşturmaya devam etmekte, iş gücü piyasasının gevşemesine yol açmakta ve enflasyonist baskıları azaltmaktadır.

Enflasyonun orta vadede yüzde 2'lik hedefe sürdürülebilir şekilde geri dönmesine yönelik riskler daha da azalana kadar para politikasının yeterince uzun bir süre kısıtlayıcı kalmaya devam etmesi gerekecektir. PPK, enflasyonun sürekliliğine ilişkin riskleri yakından izlemeye devam edecek ve her toplantıda para politikasının kısıtlayıcılığının uygunluk derecesine karar verecektir. PPK, politika faizinin mevcut seviyesinden düşürülmesi halinde bile para politikasının duruşunun kısıtlayıcı olmaya devam edebileceğini kabul etmiştir."

- "Faizi çok hızlı ya da çok fazla düşürmemeye dikkat etmeliyiz"

BoE Başkanı Bailey, enflasyonist baskıların politika faizinin düşürülmesine olanak sağlayacak kadar azaldığını dile getirerek, "Ancak enflasyonun düşük kalmasını sağlamamız ve faizi çok hızlı ya da çok fazla düşürmemeye dikkat etmemiz gerekiyor. Düşük ve istikrarlı bir enflasyon sağlamak, ekonomik büyümeyi ve ülkenin refahını desteklemek için yapabileceğimiz en iyi şey." değerlendirmesinde bulundu.

BoE, ülkede tüketici fiyatlarının artmasıyla sıkılaşma döngüsüne Aralık 2021'de politika faizinde 15 baz puan artışla başlamış ve faizi yüzde 0,25'e yükseltmişti.

Politika faizini 2022'de üst üste dört kez 25'şer baz puan yükselten BoE, 2022'nin ikinci yarısındaki keskin artışlarla politika faizini yıl sonunda yüzde 3,50'ye çıkarmıştı.

BoE'nin sıkılaşma adımları 2023'te de devam etmiş ve banka 2023'teki ilk 5 toplantısında da politika faizini yükselterek yüzde 5,25'e taşımıştı. BoE, politika faizini Ağustos 2023'ten beri son 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te sabit tutuyordu.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisinin verilerine göre, ülkede manşet enflasyon haziranda yüzde 2 ile BoE'nin hedefine ulaşmış ancak hizmet sektörü enflasyonu yüzde 5,7 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşmişti.