İngiltere Merkez Bankası'ndan 33 yılın en büyük faiz artışı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararını açıkladı.



BoE faizleri 1989'dan bu yana görülen en büyük artışla 75 baz puan artırarak yüzde 3 seviyesine yükseltti.

Reuters anketine katılan ekonomistler politika faizinin 75 baz puan artırılmasını bekliyordu.



BoE ekonomik görünümün "oldukça zorlayıcı" olduğu konusunda uyardı.

PİYASALARDA ÇALKANTI YAŞANMIŞTI



Banka 22 Eylül'de, eski İngiltere Başbakanı Liz Truss hükümetinin finanse edilmemiş 45 milyar sterlinlik (52 milyar dolar) vergi indirim paketi açıklamasından bir gün önce faiz artırımına gitmiş ancak artırımın ardından siyasi ve finans piyasalarındaki sıkıntılar ile karşı karşıya kalmıştı.



Eylül ayındaki faiz artışı ülke ekonomisini resesyondan çıkarmayı ve uzun vadeli büyümeyi desteklemek için atılmış olsa da sterlinin dolar karşısında rekor düşük seviyeye düşmesine neden olmuştu. Ayrıca bankanın tahvil piyasalarını desteklemek zorunda kalmasına ve başbakan Truss'ın istifasına giden sürecin başlamasına yol açmıştı.

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03/11/2022 14:22