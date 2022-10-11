İngiltere Merkez Bankası'ndan sterlin'e yeni müdahale açıklaması

İngiltere Merkez Bankası (BoE), 11-14 Ekim tarihleri arasında enflasyona endeksli tahvil alımı yapacak ardından şirket tahvilleri satışına bu hafta için geçici bir ara verecek.

BoE’den yapılan açıklamada, enflasyona endeksli tahvil alımlarının “düzgün piyasa şartlarının yeniden tesisine destek olacağı" belirtildi.

BoE,İngiltere Borç Yönetim Ofisi'ne danışarak bu kararı aldığını vurguladı. Banka, enflasyona endeksli tahviller için açılacak ihalede günlük 5 milyar sterline kadar alım gerçekleştirileceğini belirtti.Enflasyona endeksli tahvil alımlarında uygulanacak bir minimum getiri belirlenecek. Bu minimum getiri pazartesi günkü piyasa kapanışında oluşan değerden düşük olmayacak.

Enflasyona endeksli tahvil alım ihalesi her gün Türkiye saati ile 15.15-15.45 arasında, geleneksel uzun vadeli tahvil ihaleleri 16.15-16.45 arasında gerçekleştirilecek.

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11/10/2022 11:29