İngiltere: NATO müttefikimiz ve yakın dostumuz Türkiye ile omuz omuza duruyoruz

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24/10/2024

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İngiltere: NATO müttefikimiz ve yakın dostumuz Türkiye ile omuz omuza duruyoruz

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısı karşısında dehşete düştüğünü belirterek, "NATO müttefikimiz ve yakın dostumuz Türkiye ile omuz omuza duruyoruz." ifadesini kullandı.

Starmer, X'ten yaptığı paylaşımda, Ankara'da meydana gelen terör saldırısı karşısında dehşete düştüğünü belirtti.

Başbakan Starmer, "NATO müttefikimiz ve yakın dostumuz Türkiye ile omuz omuza duruyoruz. Düşüncelerimiz, kurbanların aileleri ve saldırıdan etkilenen herkesle birlikte." ifadelerine yer verdi.

24/10/2024 09:07
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TAGS: İngiltere, NATO, Türkiye
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