İngiltere, Novavax'ın geliştirdiği kovid-19 aşısının kullanımına onay verdi

İngiltere, merkezi ABD'de bulunan Novavax firmasının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ürettiği "Nuvaxovid" adlı aşıyı onayladı.

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumundan (MHRA) yapılan açıklamada, gerekli güvenlik, kalite ve etkinlik standartlarını karşılayan aşının yetişkinlerde birinci ve ikinci dozunun güvenli olduğu bildirildi.

Açıklamada, Novavax'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısının, MHRA'nın, İngiltere'de kullanımına onay verdiği beşinci Kovid-19 aşısı olduğu kaydedildi.

MHRA Başkanı Dr. June Raine, yaptığı açıklamada, "Bugün, bizi Kovid-19'dan korumaya yardımcı olmak için kullanılabilecek beşinci bir aşıya erişim sağlayan bu yetkinin verildiğini teyit etmekten memnuniyet duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Klinik deneylerde Nuvaxovid aşısının, Kovid-19'a karşı yüzde 89'a kadar koruma sağladığı bildirildi.

İngiltere'de daha önce Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca ve Janssen Kovid-19 aşıları onaylanmıştı.

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04/02/2022 10:19