İngiltere onu konuşuyor: En uzun Kovid geçiren hasta

İngiltere’de ünlü sabah programı sunucusu Kate Garraway’in kocası Derek Draper (54), ülkenin en uzun Kovid geçiren hastası olarak kayıtlara geçmişti

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20/08/2022

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İngiltere onu konuşuyor: En uzun Kovid geçiren hasta

İngiltere’de ünlü sabah programı sunucusu Kate Garraway’in kocası Derek Draper (54), ülkenin en uzun Kovid geçiren hastası olarak kayıtlara geçmişti. Kovid sebebiyle 13 ay hastanede kalan ve Nisan 2021'den itibaren ara ara hastaneye dönen Draper, böbreklerinde gelişen ciddi problem sebebiyle tekrar hastaneye kaldırıldı.

‘Günaydın Britanya’ programının ünlü sunucusu Kate Garraway’in kocası politik danışman Derek Draper, Mart 2020 tarihinde Kovid-19 olarak 13 ay boyunca hastanede yattı. Draper Nisan 2021'de hastaneden taburcu edildi ve o süreden itibaren zaman zaman hastaneye geri döndü.

İngiltere’de en uzun Kovid-19 geçiren hasta olarak kayıtlara geçen Draper’ın Perşembe günü tekrar hastaneye kaldırıldığı ve böbreklerinden ameliyat edildiği belirtildi. 

Eşine bakmak için sabah programından bir süre ayrılan Garraway (55), yakın zamanda programa dönmüş ve ayrıca eşinin Kovid-19 sürecini kapsayan bir belgeselde yer alarak yaşadıklarını anlatmıştı.  

20/08/2022 12:06
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TAGS: ingiltere, kovid, hasta, en uzun,
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