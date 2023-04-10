İngiltere Premier Lig - Chelsea eski yöneticilerine servet ödedi

İngiltere Premier Lig'de alınan kötü sonuçların ardından Graham Potter'la yollarını ayıran ve eski teknik direktörü Frank Lampard'la anlaşan Chelsea'nin eski yöneticilerine yaptığı ödeme tutarı belli oldu.



Daily Mail'de yer alan haberde, Roman Abramovich döneminde kulüp direktörü ve başkan yardımcısı olarak görev yapan Marina Granovskaia'ya 35 milyon sterlin maaş ödendiği belirtildi.

Kulüp yöneticilerinden Bruce Buck'ın da aralarında olduğu isimlere toplamda 15 milyon sterlin maaş ödemesi yapıldığı aktarıldı.



Daha önce 2021/22 sezonunda 234 milyon sterlin zarar açıklayan Chelsea, toplamda 1 milyar Euro'dan fazla zarara ulaşan ilk Premier Lig takımı olmuştu.

"Her şeyi bir günde çözemeyiz"

Bu yılın başında Everton'dan ayrılan ve geçtiğimiz günlerde Chelsea'nin başına geçen Frank Lampard, ikinci döneminde ilk maçında Wolverhampton'a mağlup oldu.



İngiliz teknik direktör maçın ardından yaptığı açıklamada, "Chelsea'yi çalıştırmak büyük bir görev. İstediğimiz konumda olmadığımızı biliyoruz. Her şeyi bir günde çözemeyiz ve bunu beklemiyorum. Daha saldırgan, daha hızlı ve daha rekabetçi olmamız gerekiyor." dedi.

Çeyrek finalde rakip Real Madrid

İngiltere Premier Lig'de bu sezon beklentinin uzağında kalan Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ediyor.



Londra ekibi, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 12 Nisan Çarşamba günü Real Madrid'e konuk olacak. Rövanş karşılaşması ise 18 Nisan Salı günü Londra'da oynanacak.

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10/04/2023 08:23