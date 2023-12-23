İngiltere Premier Lig | Aston Villa 1-1 Sheffield United (Maç sonucu)

İngiltere Premier Lig'de Aston Villa, sahasında Sheffield United'la 1-1 berabere kaldı. Aston Villa'ya puanı getiren golü 90+7'de Nicolo Zaniolo kaydetti. Unai Emery'nin ekibinin iç sahadaki yenilmezlik serisi 16 maça çıktı.

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23/12/2023

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İngiltere Premier Lig | Aston Villa 1-1 Sheffield United (Maç sonucu)


Premier Lig'de haftanın ilk maçında Aston Villa ve Sheffield United karşı karşıya geldi.

Golsüz tamamlanan ilk yarının ardından ikinci yarının da büyük bir bölümü 0-0'la geçildi.

Karşılaşmanın 87. dakikasında Sheffield United, Cameron Archer'ın golüyle 1-0 öne geçti. Oyuna sonradan dahil olan Nicolo Zaniolo, 90+7'de kaydettiği golle Aston Villa'ya puanı getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmazken mücadele 1-1'lik eşitlik sona erdi.

Aston Villa'nın Premier Lig'deki 15 maçlık iç saha galibiyet serisi sona erse de iç sahadaki yenilmezlik serisi 16 maça yükseldi.

Aston Villa puanını 39, Sheffield United ise 9 yaptı.

23/12/2023 13:51
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TAGS: Aston Villa, Sheffield United
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