İngiltere Premier Lig | Aston Villa 4-1 West Ham United (Puan durumu)

Premier Lig'in 9. haftasında Aston Villa ve West Ham United karşı karşıya geldi.



Aston Villa sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılırken ev sahibi ekibin gollerini Douglas Luiz (2), Ollie Watkins ve Leon Bailey kaydetti. West Ham United'ın tek golü ise Jarrod Bowen'dan geldi.

Yenilmezlik serisini 5 maça yükselten Aston Villa, bu sonuçla son 5 maçındaki 4. galibiyetini elde etti.



Unai Emery'nin ekibi puanını 19'a yükseltirken Şampiyonlar Ligi potasına bir adım daha yaklaştı. Sahadan yenilgiyle ayrılan West Ham United ise üst üste ikinci yenilgisini alıp 14 puanda kaldı.

İç sahada üst üste 11. galibiyet

West Ham United'ı 4 golle mağlup eden Aston Villa, iç sahadaki galibiyet serisini 11 maça yükselti.



Ev sahibi ekibin ilk iki golünün sahibi Douglas Luiz ise Premier Lig tarihinde arka arkaya iç sahada 6 maçta gol atan ilk Aston Villa oyuncusu oldu.