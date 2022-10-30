İngiltere Premier Lig | Brighton 4-1 Chelsea (Maç Sonucu)

Premier Lig'de Chelsea, Brighton'la deplasmanda karşı karşıya geldi.



Maça hızlı başlayan Brighton, 5. dakikada Leandro Trossard'la öne geçerken ev sahibi ekip, 14. dakikada Ruben Loftus-Cheek ve 42. dakika Trevoh Chalobah kendi kalesine attığı gollerle 3 farklı üstünlüğü yakaladı.



İlk yarı bu skorla tamamlanırken Chelsea, ikinci yarıya kaleci değişikliğiyle başladı. Maça ilk 11'de başlayan Kepa Arrizabalaga yerini Edouard Mendy'ye bıraktı.

Maçın 48. dakikasında Kai Havertz'le farkı ikiye indiren Chelsea, kalan bölümde yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Ev sahibi Brighton'da ise Pascal Gross 90+3'te skoru belirleyen golü kaydetti.

Bu sonucun ardından Brighton, puanını 18'e yükseltirken Chelsea 21 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Chelsea, Londra derbisinde Arsenal'i ağırlayacak. Brighton ise Wolverhampton'a konuk olacak.

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30/10/2022 09:00