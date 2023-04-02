İngiltere Premier Lig | Chelsea 0-2 Aston Villa

Premier Lig'de Chelsea, evinde Aston Villa'ya John McGinn ve Ollie Watkins'in golleriyle 2-0 mağlup oldu. Watkins, kaydettiği golle Aston Villa tarihinde Premier Lig'de üst üste 5 maçta gol atan ilk oyuncu unvanını elde etti.

İngiltere Premier Lig'de zor günler geçiren Chelsea'nin kötü gidişi Aston Villa karşısında da sürdü.



Konuk ettiği Aston Villa'ya John McGinn ve Ollie Watkins'in golleriyle mağlup olan Chelsea, bu sezonki 10. yenilgisini aldı. Yenilmezlik serisini 5 maça yükselten Aston Villa ise üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Bu sonucun ardından Chelsea, 38 puanla 10. sırada kalırken Aston Villa 41 puanla 9. sıraya yerleşti. Ligde gelecek hafta Aston Villa, Leicester City'ye konuk olacak. Chelsea ise Liverpool'u konuk edecek.

N'Golo Kante geri döndü

Chelsea'de uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen N'Golo Kante, ağustos ayından bu yana ilk kez Londra ekibiyle maça çıktı.



Sözleşmesi sezon sonu bitecek Kante'nin Chelsea ile yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.

Ollie Watkins kulüp tarihine geçti

Chelsea karşısında kaydettiği golle Ollie Watkins, Premier lig'de Aston Villa formasıyla üst üste 5 maçta gol atan ilk oyuncu oldu.



Öte yandan İngiliz oyuncu, Harry Kane ve Mohamed Salah'ın ardından son 3 Premier Lig sezonunda da çift haneleri yakalayan ilk oyuncu oldu.



Watkins bugün kaydettiği golle 10 gole ulaştı.

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02/04/2023 15:11