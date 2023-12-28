İngiltere Premier Lig | Chelsea 2-1 Crystal Palace (Maç sonucu)

Premier Lig'in 19. haftasında Chelsea ve Crystal Palace karşı karşıya geldi.

İlk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlanan maçı Chelsea, ikinci yarıda bulduğu golle kazandı.

Chelsea'nin gollerini 13. dakikada Mykhaylo Mudryk ve 89. dakikada penaltıdan Noni Madueke, Crystal Palace'ın golünü ise Michael Olise kaydetti.

Ev sahibi Chelsea'de Nicolas Jackson'ın 76'da kaydettiği gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından Chelsea puanını 25'e, Crystal Palace ise 18'e yükseltti.

En çok gol yediği yıl

Chelsea'nin Crystal Palace maçıyla birlikte 2023'te Premier Lig'de kalesinde gördüğü gol sayısı 59'a yükseldi.

Böylece 2023, Londra ekibinin Premier Lig tarihinde bir takvim yılı içerisinde en fazla gol yediği yıl oldu.

Chelsea'nin ilk 11'i tarihe geçti

Chelsea'nin Crystal Palace karşısındaki ilk 11'i, kulübün Premier Lig tarihindeki en genç ilk 11'i oldu.

Mauricio Pochettino, Crystal Palace karşısında Petrovic, Gusto, Disasi, Badiashile, Colwill, Caicedo, Gallagher, Maatsen, Nkunku, Mudryk, Jackson 11'ini tercih etti.

Öte yandan Chelsea'nin ilk 11, Opta verilerine 23 yıl 21 günlük yaş ortalamasıyla Premier Lig tarihinin en genç sekizinci 11'i oldu.