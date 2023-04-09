İngiltere Premier Lig | Chelsea'de Frank Lampard dönemi yenilgiyle başladı (Puan durumu ve fikstür)

Premier Lig'in 30. haftası 6 maçla devam etti.



Graham Potter'la yollarını ayırdıktan sonra takımın başına eski antrenörü Frank Lampard'ı getiren Chelsea, kötü gidişi Wolverhampton deplasmanında da engelleyemedi.



Londra ekibi rakibine deplasmanda 1-0 mağlup oldu ve galibiyet hasreti 4 maça yükseldi.



Wolverhampton'a galibiyeti getiren golü 31. dakikada Matheus Nunes kaydetti.

Galibiyet golleri Son ve Kane'den

Premier Lig'de bugün oynanan bir diğer maçta Tottenham evinde Brighton'ı 2 golle mağlup etti.



Tottenham'a 3 puanı getiren golleri Heung Min son ve Harry Kane kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise Lewis Dunk'tan geldi.



Antonio Conte ile yollarını ayıran Tottenham'da İtalyan antrenörün ekibinde yer alan ve sezon sonuna kadar takımın başında kalacak Cristian Stellini, takımıyla ilk maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.



Öte yandan maçın 60. dakikasında çıkan tartışmaların ardından Tottenham Teknik Direktörü Cristian Stellini ve Brighton Teknik Direktörü Robert De Zerbi oyundan ihraç edildi.

Newcastle United seriyi deplasmanda sürdürdü

Günün diğer maçında ise Newcastle United, Brentford deplasmanından galibiyetle döndü.



Eddie Howe'un ekibine galibiyeti getiren golleri David Raya (kendi kalesine) ve Alexander Isak kaydetti. Brentford'da Ivan Toney 29. dakikada penaltı atışından yararlanamazken İngiliz oyuncu 45. dakikada ağları havalandırdı.



Bu sonucun ardından Newcastle United, ligde üst üste beşinci galibiyetini elde etti.

Premier Lig'de bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Manchester United 2-0 Everton

Aston Villa 2-0 Nottingham Forest

Fulham 0-1 West Ham United

Leicester City 0-1 Bournemouth

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09/04/2023 12:46