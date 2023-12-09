İngiltere Premier Lig | Crystal Palace 1-2 Liverpool (Maç sonucu)

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Crystal Palace'la karşılaştı.



Mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlanırken karşılaşmanın tüm golleri ikinci yarıda geldi.



Maçın 57. dakikasında Jean-Philippe Mateta'nın penaltıdan kaydettiği golle Crystal Palace öne geçti.

⚽ PREMIER LİG PUAN DURUMU



Golden sonrasını baskısını artıran ancak aradığı golü bulamayan Liverpool, 76'da Mohamed Salah'la skoru eşitledi.



Son dakikalara 1-1'lik eşitlikle girilirken 90+1'de Harvey Elliott Liverpool'u öne geçiren golü kaydetti.



Kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan Jurgen Klopp'un ekibi, sahadan 3 puanla ayrıldı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.



Ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde eden Liverpool, yenilmezlik serisini 8'e, puanını 37'ye yükseltti. Son 5 maçında dördüncü yenilgisini alan Crystal Palace ise 16 puanda kaldı.

Salah'tan 150. gol

Liverpool'un karşılaşmadaki ilk golünü atan Mohamed Salah, Premier Lig'deki 150. golünü kaydetti.



Yıldız oyuncu ayrıca Liverpool formasıyla 200. golüne ulaştı. Salah, kulüp tarihinde bu başarıyı yakalayan beşinci futbolcu oldu.