Roy Hodgson gitti, Oliver Glasner geldi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ta Roy Hodgson ile yollar ayrıldı. Crystal Palace'ın yeni teknik direktörü de belli oldu.

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20/02/2024

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Roy Hodgson gitti, Oliver Glasner geldi

Crystal Palace'ta Roy Hodgson dönemi sona erdi. İngiltere Premier Lig ekibi, Roy Hodgson ile vedalaşıldığını duyurdu.

Roy Hodgson'ın Crystal Palace'taki ikinci dönemi son buldu. 21 Mart 2023'te ikinci kez göreve gelen 76 yaşındaki teknik direktöre teşekkür edildi.

CRYSTAL PALACE'TA GLASNER DÖNEMİ

Öte yandan Crystal Palace'ın yeni teknik direktörü Oliver Glasner oldu. 49 yaşındaki Glasner son olarak Eintracht Frankfurt'u çalıştırmıştı.

 

20/02/2024 13:08
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TAGS: İngiltere, Premier Lig, spor
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