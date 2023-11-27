İngiltere Premier Lig | Everton 0-3 Manchester United (Maç sonucu)

İngiltere Premier Lig'da Manchester United, Everton'ı deplasmanda Alejandro Garnacho, Marcus Rashford ve Anthony Martial'in golleriyle mağlup ederek ligde üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

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27/11/2023

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İngiltere Premier Lig | Everton 0-3 Manchester United (Maç sonucu)


Premier Lig'in 13. haftasında Manchester United, Everton'ı deplasmanda mağlup etti.

Maçın hemen başında 3. dakikada Alejandro Garnacho'nun şık golüyle öne geçen Manchester ekibi, devreyi bu skorla önde tamamladı.

Karşılaşmanın 56. dakikasında penaltıdan Marcus Rashford ağları takımı adına ikinci kez havalandırdı. Anthony Martial ise 75. dakikadaki golüyle skoru belirledi.

Ligde üst üste üçüncü kez kazanan Manchester United, puanını 24 yaptı ve zirveyle puan farkını 6'ya indirdi.

Premier Lig'in finansal kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 10 puanı silinen ve 19. sıraya gerileyen Everton ise 4 puanda kaldı.

 

27/11/2023 09:36
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TAGS: İngiltere Premier Lig, Everton, Manchester United
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