İngiltere Premier Lig | Liverpool'da James Milner belirsizliği

Premier Lig'de bu sezon zirve yarışının uzağında kalan Liverpool'da iç transfer çalışmaları sürüyor.



Athletic'te yer alan haberde, Jurgen Klopp'un James Milner'la sözleşme yenilemek istediği ancak yönetimin henüz karar vermediği belirtildi



Haberde, Jurgen Klopp'un orta saha rotasyonunu yenilerken Milner'ı takımda tutmak istediği ve 37 yaşındaki oyuncunun tecrübesinden ve liderliğinden yararlanmayı planladığı kaydedildi.

James Milner'ın da kulüpte kalmaya sıcak baktığı ifade edilirken yönetimin henüz karar vermediği kaydedildi.



Manchester City'den 2015'te bonservis bedeli olmadan transfer edilen James Milner, 321 maçta Liverpool formasını giydi.



Profesyonel kariyerinde 20 yılı geride bırakan 37 yaşındaki oyuncu, Premier Lig'de 608 maçta görev yaptı.

Firmino ayrılıyor, iki isim belirsiz

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Roberto Firmino'nun takımdan ayrılacağını açıklamıştı.



Takımda sözleşmeleri bitecek Naby Keita ve Alex Oxlade-Chamberlain'in de Merseyside ekibinden ayrılması bekleniyor.

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28/03/2023 10:56