İngiltere Premier Lig | Manchester City-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de 13. hafta Manchester City-Liverpool maçıyla başlayacak.



Ligde geçtiğimiz sezonun şampiyonu ve bu sezonun en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan Manchester City, ligin ikinci sırasındaki Liverpool'u Etihad Stadyumu'nda ağırlayacak.

Manchester City'nin bu sezonki performansı

12 haftası geride kalan ligde Manchester City, topladığı 28 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.



Bu maçlarda 9 galibiyet elde eden Pep Guardiola'nın ekibi, 1 kez berabere kalırken 2 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Manchester City iki yenilgisini de deplasman maçlarında aldı.



Şampiyonlar Ligi'nde ise grubunda 4'te 4 yapan Manchester ekibi, topladığı 12 puanla gruptan çıkmayı garantiledi.

Liverpool'un bu sezonki performansı

Premier Lig'de bu sezonun bir diğer şampiyonluk adayı Liverpool ise lider Manchester City'nin 1 puan ardında ikinci sırada yer alıyor.



12 maçta 27 puan toplayan Liverpool, bu maçlarda 8 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.



Jurgen Klopp'un ekibi ligdeki tek yenilgisini Tottenham'a karşı aldı.

Manchester City 86 yıl sonra ilki başarmak istiyor

Premier Lig'de son yıllara damgasını vuran Manchester City-Liverpool rekabetinde Manchester City, rakibini ligde uzun süredir üst üste iki kez mağlup edemedi.



En son 86 yıl önce rakibini ligde üst üste iki kez yenmeye başaran Manchester ekibi, hafta sonunda rakibini mağlup etmesi halinde 1937'den sonra bu rekabette üste üste iki kez kazanmış olacak.

Erling Haaland'ın durumu şüpheli

Manchester City'nin yıldız ismi Erling Haaland'ın durumu bu maç için şüpheli.



Milli takım kampında hafif bir sakatlık yaşayan ve kadrodan çıkarılan kaleci Ederson'un da bu maçta forma giyememe ihtimali bulunuyor.



Manchester ekibinde Nathan Ake, Matheus Nunes ve Mateo Kovacic'in de durumu şu an için net değil. Uzun süredir sakatlıkları bulunan Kevin De Bruyne ve Sergio Gomez'in yanı sıra John Stones bu maçta da forma giyemeyecek.

Liverpool'un eksikleri

Konuk Liverpool'da ise Thiago ve Andy Robertson sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.



Alexis Mac Allister, Ibrahima Konate ve Curtis Jones'un kadroda olması bekleniyor.

Muhtelemel 11'ler

Manchester City: Stefan Ortega, Kyle Walker, Ruben Dias, Josko Gvardiol, Rodri, Manuel Akanji, Phil Foden, Bernardo Silva, Jack Grealish, Jeremy Doku, Julian Alvarez



Liverpool: Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Kostas Tsimikas, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo, Mohamed Salah, Darwin Nunez, Luis Diaz

Manchester City-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında karşı karşıya gelecek Manchester City ve Liverpool arasındaki karşılaşma 25 Kasım Cumartesi günü TSİ 15.30'da başlayacak.



Karşılaşma beIN Sports'tan yayınlanacak.

Manchester City seriyi sürdürmenin peşinde

Premier Lig'de lider Manchester City, tüm kulvarlar dahil edildiğinde evinde oynadığı son 23 maçın tamamını kazandı.



Manchester City, Brighton'ı mağlup ettiği maçın ardından Premier Lig döneminin iç saha galibiyet rekorunu kırmıştı.



Premier Lig dönemi öncesi dahil edildiğinde ise Manchester City, Liverpool'u mağlup etmesi halinde yeni bir rekora ortak olabilir.



Manchester City, Liverpool karşısında kazanırsa iç sahadaki galibiyet serisini 24'e yükseltip Sunderland'in 1891-92 yılları arasındaki rekorunu yakalayacak.