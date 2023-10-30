İngiltere Premier Lig | Manchester United 0-3 Manchester City (Puan durumu)

Premier Lig'in 10. haftası Manchester derbisine sahne oldu.

Manchester United maça Onana, Dalot, Maguire, Evans, Lindelöf, Amrabat, McTominay, Fernandes, Eriksen, Rashford, Hojlund 11'iyle başladı.

Manchester City ise Ederson, Walker, Stones, Dias, Gvardiol, Rodri, Bernardo, Foden, Grealish, Alvarez, Haaland 11'iyle sahada yer aldı.

Karşılaşmanın ilk bölümü golsüz eşitlikle geçilirken konuk Manchester City, Erling Haaland'ın 26. dakikada penaltıdan attığı golle derbide öne geçti. Kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan Manchester City, devreye 1-0 önde girdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip, 50. dakikada ikinci golü buldu. Sol kanattan gelişen atakta Bernado Silva'nın ortasında Erling Haaland düzgün bir kafa vuruşuyla ağları havalandırdı. Haaland kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

Son bölüme Manchester City'nin 2-0'lık üstünlüğüyle girilirken ilk golün sahibi Erling Haaland, 80. dakikada bu sefer asist yaptı, golde ağları Phil Foden havalandırdı.

Kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan Manchester City, sahadan galibiyetle ayrıldı ve puanını 24 yapıp zirve takibini sürdürdü. Manchester United ise bu yenilgiyle 15 puanda kaldı.

Erling Haaland, Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı

Mücadeleyi 2 golle tamamlayan Erling Haaland, Manchester derbilerinin en golcü oyuncuları listesinde Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı.

Haaland, bu maçta kaydettiği gollerle Manchester United'a karşı Manchester City formasıyla 4 gole ulaştı. Cristiano Ronaldo'nun Derbi tarihinde 3 golü bulunuyor.

Premier Lig tarihindeki ilk penaltı

Manchester United ve Manchester City arasındaki bugünkü maçta ilk yaşandı.

Premier Lig'in kuruluşundan bu yana Manchester City, Old Trafford'da penaltı atışı kazanamamıştı.

Manchester City, bugün kazandığı penaltıyla Premier Lig tarihinde Old Trafford'da ilk kez penaltı kullanmış oldu.

Erling Haaland'dan rekor

Maçı 2 gol ve 1 asistle tamamlayan Erling Haaland, yeni bir rekorun sahibi oldu.

Haaland, Manchester United karşısındaki golleriyle Premier Lig tarihinde 20 deplasman golüne en az maçta ulaşan futbolcu unvanını elde etti. (23)