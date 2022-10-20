İngiltere Premier Lig | Manchester United 2-0 Tottenham

Premier Lig'de Manchester United ve Tottenham, Old Trafford'da karşı karşıya geldi.



Karşılaşmayı baskılı başlayan ev sahibi ekip, ilk yarıda 19 şutta golü bulamazken Tottenham da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi devreye golsüz eşitlikle girildi.

İkinci yarının hemen başında Manchester United, Fred'in golüyle öne geçti. 47. dakikada Manchester United'ın ön alanda yaptığı baskının ardından ceza sahası yayında topla buluşan Fred'in şutu savunmaya çarparak ağlara gitti.



Son bölüme ev sahibi ekibin üstünlüğüyle gilirken 70. dakikada Bruno Fernandes skoru belirleyen golü kaydetti. Portekizli oyuncu, Rashford'ın ceza sahasına girmek istediği pozisyonda topu önünde buldu ve düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı. Bruno Fernandes'in 81. dakikadaki golü ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Manchester United, sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu sonuçla Erik Ten Hag'ın ekibi, ligdeki altıncı galibiyetini alırken puanını 19'a yükseltti. Ligde ikinci kez sahadan yenilgiyle ayrılan Tottenham ise 23 puanda kaldı.

Premier Lig'in 13. haftasında Manchester United, Chelsea'ye konuk olacak. Tottenham ise Newcastle United'ı ağırlayacak.

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20/10/2022 10:22