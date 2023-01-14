İngiltere Premier Lig | Manchester United'da Donny van de Beek sezonu kapattı

Premier Lig'de yarın Manchester City'yi ağırlayacak Manchester United'a Donny van de Beek'ten kötü haber geldi.



Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Erik Ten Hag, Hollandalı oyuncunun sezonu kapattığını söyledi.

Ten Hag açıklamasında, "Hem iyi hem de kötü haberler var. Kötü olan tarafı, sezonun geri kalan bölümünde oynayamayacak olması. İyi haber ise artık dizinde sorun yaşamayacak ve tekrar en üst seviyede futbol oynayabilecek. Yeni seozn öncesinde tam anlamıyla hazır olacak." dedi.



Ajax'tan Manchester United'a 2020'de transfer olan Donny van de Beek, 60 maçta süre aldı. Hollandalı oyuncu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistle oynadı.

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14/01/2023 09:16