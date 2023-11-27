İngiltere Premier Lig | Tottenham 1-2 Aston Villa (Maç sonucu)

Premier Lig'de günün ilk maçında Tottenham ve Aston Villa karşı karşıya geldi.



Sezona harika bir başlangıç yapan ve aldığı galibiyetle liderliğe yükselen Tottenham, Aston Villa karşısında sahadan yenilgiyle ayrıldı.



Manchester City ve Liverpool'un puan kaybı yaşadığı haftada fırsatı değerlendiremeyen Tottenham, bu sonuçla ligde üst üste üçüncü yenilgisini aldı.



Tottenham'ın golü Giovani Lo Celso'dan gelirken Aston Villa'da Pau Torres ve Ollie Watkins ağları havalandıran isimler oldu.

İç saha üst üste ikinci yenilgi

Premier Lig'de sezona harika başlayan ve 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Tottenham, bu süreçte 7 galibiyet elde etti.



Chelsea ile oynadığı maçta sezonun ilk yenilgisini yaşayan Ange Postecoglou'nun ekibi, Wolverhampton'a son dakikalarda yediği gollerle mağlup oldu.



Bu hafta ise öne geçmesine rağmen bir kez daha üstünlüğünü koruyamayan Tottenham, ligde üst üste üçüncü kez kaybederken iç sahadaki ikinci yenilgisini aldı.