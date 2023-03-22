İngiltere Premier Lig | Tottenham'ın Antonio Conte faturası ağır olacak

Premier Lig ekibi Tottenham'ın bu hafta teknik direktör Antonio Conte ile yollarını ayırması bekleniyor. İtalyan teknik adamla yolların ayrılması halinde büyük bir tazminat ödenmesi gerekecek.

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22/03/2023

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İngiltere Premier Lig | Tottenham'ın Antonio Conte faturası ağır olacak

İngiltere Premier Lig'de inişli çıkılı bir performans sergileyen Tottenham'da Antonio Conte dönemi kısa bir süre içinde sona erebilir.

Londra kulübünün bu hafta İtalyan teknik adamın görevine son verebileceği iddia ediliyor. 

Maaşını ödemek zorunda 

90min'de yer alan habere göre; Tottenham sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Antonio Conte ile önceden yollarını ayırırsa 17 milyon Pound'luk maaşının tamamını ödemesi gerekecek. 

Sportif direktörle de ayrılık yolda

Kuzey Londra ekibinin yönetimi bunun yanı sıra sportif direktör Fabio Paratici ile de yolları ayırmayı planlıyor. 

Bunun sebebi olarak FIFA ve UEFA tarafından Juventus için yapılan soruşturmada Paratici'nin de adının geçiyor olması gösteriliyor. 

Paratici, 2021 yılında Juventus'taki görevinden ayrılarak Premier Lig ekibine dahil olmuştu. 

Maçın ardından eleştiri

Premier Lig'de son oynanan Southampton maçının ardından Antonio Conte, oyuncuları ve kulüp yönetimini eleştirmişti.

İtalyan antrenör daha önce Premier Lig'de Chelsea'yi çalıştırmış ve lig şampiyonluğu yaşamıştı.

22/03/2023 09:37
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TAGS: İngiltere Premier Lig, Tottenham, Antonio Conte
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