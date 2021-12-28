İngiltere Premier Lig'de koronavirüs vakalarında rekor kırıldı

İngiltere Premier Lig'deki yeni tip koronavirüs vakalarında son bir haftada 103 kişiyle rekor artış yaşandı.

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28/12/2021

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İngiltere Premier Lig'de koronavirüs vakalarında rekor kırıldı

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 20-26 Aralık tarihlerinde uygulanan 15 bin 186 test sonucunda oyuncular ve teknik ekip üyelerinde 103 pozitif vaka tespit edildi.

Bu vaka sayısı, Kovid-19 salgını başlangıcından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Premier Lig'de bu ay, koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 15 maç ertelendi.

28/12/2021 09:59
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TAGS: İngiltere Premier, Lig, koronavirüs
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