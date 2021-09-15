İngiltere resmen duyurdu: Tam aşılı kişilerin ne kadarı hayatını kaybediyor?

Corona virüs ile mücadele kapsamında aşı kullanımına ilk başlayan bölge olan Birleşik Krallık’ta, Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) aşıların etkinliği üzerine yeni verilerini yayımladı.

Ocak-Temmuz ayları arasında virüs nedeniyle hayatını kaybeden 51 binden fazla kişi üzerinde yapılan çalışmada, tam aşılı kişilerin Covid-19'dan ölme olasılığının, olmayanlara veya yalnızca bir doz almış olanlara göre çok daha düşük olduğu belirtildi.

İkinci doz aşısının üzerinden en az 14 gün geçen ve ilk PCR testi pozitif çıkan kişilerin 256’sının (yüzde 0,5) hayatını kaybettiği belirtilirken, bu kişilerin yüzde 61'inin erkek ve yüzde 75'ten fazlasının ise klinik olarak aşırı derecede savunmasız olduğu vurgulandı.

Corona virüs aşısını ilk onaylayan ülke olan İngiltere’de, uygulanan aşıların etkinliği üzerine yeni veriler yayımlandı.

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından açıklanan verilerde tam aşılı kişilerin Covid-19'dan ölme olasılığının, olmayanlara veya yalnızca bir doz almış olanlara göre çok daha düşük olduğu belirtildi.

2021 yılının Ocak ile Temmuz ayları arasında İngiltere’de corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden 51 bin 281 kişi üzerinde yapılan araştırmada, aşılanmadan önce enfekte olanlar ile birlikte hayatını kaybeden 640 kişinin (yüzde 1,2) iki doz aşılı olduğu bildirildi.

İkinci dozdan sonra en az 21 gün sonra hayatını kaybedenlerin sayısının 458 (yüzde 0,8) olduğu bildirilen verilerde, ikinci doz aşısının üzerinden en az 14 gün geçen ve ilk PCR testi pozitif çıkan kişilerin 256’sının (yüzde 0,5) hayatını kaybettiği aktarıldı.

Hayatını kaybeden kişilerin büyük bir çoğunluğunun yüksek risk altındaki corona virüs hastaları olduğunu belirten İstatistik Ofisi, rakamların aşıların hastalık ve ölüme karşı yüksek derecede koruma sağladığını göstergesi olduğunu vurguladı.

ONS, aşılardan sonra hayatını kaybeden kişilerin genellikle hastalık geçmişi olan, bağışıklık sistemi zayıf olan ve erkek hastalar olduğunu aktarırken, can kayıplarının yaş ortalamasının 84 olduğunun altını çizdi.

Ulusal İstatistik Ofisi’nden Julie Stanborough, “Aşıları tam olan kişilerde Covid-19'u içeren ölüm riskinin aşısızlara göre çok daha düşük olduğunu da bulduk" derken, İki dozdan sonra hayatını kaybedenlerin yüzde 13'ünün bağışıklığı baskılanmış, yüzde 61'inin erkek ve yüzde 75'ten fazlasının ise klinik olarak aşırı derecede savunmasız olduğunu söyledi.

Birleşik Krallık'ta 16 yaş ve üzerindeki kişilerin yüzde 80'i iki doz ve yaklaşık yüzde 90'ı ise en az bir doz aşı oldu.

Geçtiğimiz gün 26 bin 251 vakanın kaydedildiği, 185 kişinin de hayatını kaybettiği İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler’de, pandeminin başından bu yana 7,28 milyon vaka, 134 bin de can kaybı kaydedildi.

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15/09/2021 13:57