İngiltere Rusya'dan gaz ithalatını durdurdu

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Ekim ayı sonlarında Rus LNG tedarikini durdurma planlarını açıklamıştı. İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi 1 Ocak 2023'te Rus sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG) ithalatına yasak uyguladı.

Tedbir, Londra'nın Rus enerjisine bağımlılığını azaltmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

2021'de Birleşik Krallık, ülkenin toplam tüketiminin yaklaşık yüzde 4'ünü oluşturan 3,12 milyar metreküp Rus gazı ithal etti. Ortalama olarak, İngiltere yılda yaklaşık 75 milyar metreküp gaz tüketiyor.

Haziran ayında İngiltere'nin iş ve enerji bakanı olan Kwasi Kwarteng, ülkenin Rusya'dan çok az gaz aldığını ve bu ithalatın bile 2021'e kıyasla yüzde 75 azaldığını söyledi.

Londra ayrıca, 2021'in sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünlerinin (dizel gibi) ithalatını kademeli olarak durduracağını söyledi. Duyuru, Rusya ile Ukrayna arasındaki askeri çatışmanın başlamasından kısa bir süre sonra Şubat ayı sonlarında yapıldı.

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02/01/2023 13:38