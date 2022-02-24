İngiltere Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar açıkladı

Başbakan Boris Johnson İngiltere'nin Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayacağını açıkladı:

Tüm büyük Rus bankalarının varlıkları dondurulacak ve İngiltere finansal sisteminden çıkarılacak. Bu, onların İngiltere üzerinden sterline ve takas ödemelerine erişmelerini engelleyecek. Bu, VTB bankasının tümüyle ve derhal dondurulmasını içeriyor.

Büyük Rus şirketlerinin ve devletin İngiltere pazarlarında finansman sağlamasını veya borç almasını engelleyecek mevzuat hazırlanacak.

Daha önce açıklanan 3 milyardere ek olarak 100 yeni kişi veya kuruluşun mal varlıkları dondurulacak

Rus Aeroflot havayollarına ait uçakların İngiltere'ye inişi yasaklanacak

Askeri amaçlarla kullanılabilecek şeyleri kapsayacak şekilde çift kullanımlı ihracat lisansları askıya alınacak.

İngiltere, birkaç gün içinde yüksek teknoloji ürünleri ve petrol rafineri ekipmanı ihracatını durduracak

Rus vatandaşlarının İngiltere’de banka hesaplarına yatırabilecekleri mevduata sınır getirilecek

Rusya'yı Swift ödemelerinden çıkarma ihtimali olduğunu ve "masadan hiçbir şeyin çıkmadığını" söyledi.

Benzer mali yaptırımlar, Ukrayna'ya yönelik saldırıdaki rolü nedeniyle Belarus'a da uygulanacak.

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Johnson daha önce de 5 Rus bankasına (Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank ve Black Sea Bank) yaptırım açıklamıştı. Ayrıca Gennady Timçenko, Boris Rotenberg ve Igor Rotenberg adlı Rus milyarderlerinin İngiltere'deki mal varlıklarının dondurulacağını, bu kişilere İngiltere'ye seyahat yasağı getirilmiş; bu kişilerle iş ilişkilerine girilmesi yasaklanmıştı.

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24/02/2022 21:57