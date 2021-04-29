İngiltere Sağlık Bakanı Hancock’tan aşı paylaşımı: 8 dakikada girip çıktım

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock aşı olduğunu duyurarak, "Aşıyı yaptırdım. 8 dakikada girdim ve çıktım. Hiç acımadı" ifadelerini kullandı.

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29/04/2021

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İngiltere Sağlık Bakanı Hancock’tan aşı paylaşımı: 8 dakikada girip çıktım

İngiltere’de 42 yaş ve üzerindekilerin Covid-19 aşı sırasının geldiğinin duyurulmasıyla birlikte sırasının geldiğine dair mesaj alan Sağlık Bakanı Matt Hancock, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada aşı olduğunu duyurdu. Hancock, “Harika, aşıyı yaptırdım. 8 dakikada girdim ve çıktım. Hiç acımadı” ifadelerini kullandı.

Hancock daha önce yaptığı açıklamada, 42 yaş ve üzerindekilerin aşı sırasının geldiğini duyurarak aşı için uygun olan herkesin randevusunu almasını tavsiye etmişti. Hancock, telefonunun yanında olduğunu, kendi sırasının geldiğini belirten mesajı beklediğini ifade etmişti.

29/04/2021 17:08
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TAGS: İngiltere, Sağlık Bakanı, Hancock, aşı
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