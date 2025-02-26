İngiltere Savunma Bakanı Healey: ''Artık tehditler artıyor, yeni savunma dönemine ihtiyacımız var''

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, savunma sanayisini ülkedeki ekonomik büyümenin itici gücü haline getireceklerini belirterek, "Artık tehditler artıyor ve İngiltere'yi daha güvende ve güçlü tutmak için yeni savunma dönemine ihtiyacımız var." dedi.

Healey, Sky News'te katıldığı programda, ülkesinin savunma harcamalarını artırma kararına ilişkin konuştu.

Bakan Healey, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Avrupa'ya kendi güvenliği konusunda adım atması için meydan okuduğunu belirterek, NATO ülkelerinin de bu meydan okuma karşısında gereğini yaparak savunma harcamalarını artıracağına dikkati çekti.

İngiltere Başbakanı Keir​​​​​​​ Starmer'ın, dün açıkladığı "ülkesinin savunma harcamalarını 2027'ye kadar yüzde 2,5'e çıkarma kararını" hatırlatan Healey, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İngiltere, NATO içindeki Avrupa ülkelerinin ağır işleri daha fazla üstlenmesine yardımcı olacak. Cephe kuvvetlerimizi Rusya ve diğer düşmanları caydırmak için daha iyi savaşmaya hazır hale getirecek teçhizatla donatabildiğimizden de emin olmalıyız çünkü dünyada biz de varız. Artık tehditler artıyor ve İngiltere'yi daha güvende ve güçlü tutmak için yeni savunma dönemine ihtiyacımız var."

Bakan Healey, savunma sanayisini İngiltere'deki ekonomik büyümenin itici gücü haline getirmeleri gerektiğinin ve bunu yapacaklarının altını çizdi.

- İngiltere savunma harcamalarını 2027'ye kadar yüzde 2,5'e çıkaracak

İngiltere Başbakanı Starmer, dün İngiltere Parlamentosunda yaptığı açıklamada, ülkesinin savunma harcamalarını 2027'ye kadar gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 2,5'ine çıkaracağını duyurmuştu.

Starmer, savunma harcamalarındaki artışı finanse etmek için de dış yardım bütçesinin yüzde 0,5'ten yüzde 0,3'e düşürüleceğini açıklamıştı.