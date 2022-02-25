İngiltere Savunma Bakanı: Rusya 24 saatte hiçbir ana hedefine ulaşamadı, 450 askerini kaybetti

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallece, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde ilk 24 saat için belirlediği ana hedeflerinden hiçbirine ulaşamadığını öne sürdü. Wallace, 450 Rus askerinin öldüğünü söyledi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Rus askerlerinin bu sabah başkent Kiev'e girdiğini açıklamıştı.

BBC Radyosu’na konuşan Wallace, Rus özel güçlerinin başkent Kiev’in kuzeyindeki stratejik öneme sahip bir havaalanını ele geçirme girişiminin başarısız olduğunu belirterek “Çünkü Ukraynalılar savaştı ve burasını geri aldılar” dedi.

'Bir Avrupa savaşı başlatmayacağım'

Ben Wallece Ukrayna’ya verilen desteğin yetersiz olduğu eleştirilerine yanıt olarak “Bir Avrupa savaşı başlatmayacağım. Ama onlara ulaştırabileceğimiz her teçhizatla her sokakta savaşmalarını sağlamaya yardımcı olacağım” dedi.

Wallace şöyle devam etti:

"Putin mantıklı değil. Ukrayna'yla durmayacak. Baltık devletlerinin gerçek ülkeler olmadığına inanıyor. Hepimiz buna karşı çıkmalıyız. Putin, kendisinin kurtarıcı olduğunu söylüyordu. Ama bu umutları boşa çıktı. Bunun nedeni, Ukraynalıların, askeri yardımlar sayesinde Rus tankları ve uçaklarına karşı savaşmasıdır.”

'Uçuşa yasak bölge için NATO'nun Rusya'ya savaş ilan etmesi gerekir'

Ben Wallace, İngiltere’nin Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulması önerisine neden karşı çıktığını açıklarken de şunları söyledi:

“Ukrayna NATO üyesi değil. Uçuşa yasak bölge oluşturabilmek için doğrudan Rus uçaklarının karşısına İngiliz jetlerini çıkarmam lazım. Bunun için NATO’nun Rusya’ya resmen savaş ilan etmesi gerekir”

Bu habere tepkiniz:



25/02/2022 12:17