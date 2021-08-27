İngiltere seyahat listesini güncelledi

Trafik ışık sistemine göre sarı, kırmızı ve yeşil olarak sınıflandırılan ülkelerden kırmızı listede yer alanlardan gelenler 10 gün boyunca zorunlu otel karantinasında kalıyor.



Montegro ve Tayland kırmızı listeye eklendi. Yeni seyahat kurallarında Türkiye yine 10 gün karantinanın uygulandığı kırmızı listede kaldı.



Türkiye büyükelçiliği güncelleme öncesi vaka sayılarının Birleşik Krallık’tan daha düşük olduğunu açıklamıştı.

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı her üç haftada bir güncellediği seyahat listesinde “trafik ışığı” tabir edilen sistemle Covid-19’la mücadele kapsamında seyahat kurallarını belirliyor. Bu kapsamda sarı listede bulunan Tayland ve Karadağ kırmızı listeye girdi.

KIRMIZDA KALANLAR

Son haftalarda ulusal basında yazılan haber ve yorumlara rağmen Türkiye ve Pakistan’ın kırmızı listede kalmaya devam etti.

SARI LİSTEYE ALINANLAR

Öte yandan sarı listede bulunan Kanada, Danimarka, Finlandiya, Lichtenstein, Litvanya, Portekiz’e bağlı Azor adaları ve İsviçre yeşil listeye geçti.

YEŞİL LİSTE

Yeşil listede bulunan Hırvatistan, İsrail ve Tayvan ise sarı listeye geçme ihtimali bulunan “yeşil gözlem listesine” alındı.

AVRUPA SARI LİSTEDE

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyük çoğunluğu sarı listede bulunuyor.

Değişiklikler 30 Ağustos pazartesi günü sabaha karşı 04.00’dan itibaren yürürlüğe girecek.

Kırmızı liste ne anlama geliyor?

İngiliz hükümeti Covid-19 salgının durumunu ve varyantların yayılma ihtimalini gerekçe göstererek kırmızı listedeki ülkelere karşı sıkı seyahat kısıtlamaları uyguluyor. Bu çerçevede çok özel ve acil durumlar dışında kırmızı listede bulunan ülkelere seyahat edilmemesi gerektiği belirtiliyor.

Kırmızı listede bulunan ülkelerden yalnızca İngiliz vatandaşlarının ya da Birleşik Krallık ‘ta oturum izni olanların ülkeye girişine izin veriliyor.

10 GÜNLÜK KARANTİNA

İngiltere’ye seyahat edeceklerin son 10 gün içerisinde kırmızı listede bulunan bir ülkede bulunmaları halinde tam doz aşı yaptırmış olsalar bile 10 tam gün süreyle masrafları seyahat edenlerce karşılanmak üzere otelde karantinada kalma zorunluluğu bulunuyor.

2.285 STERLİN TUTARINDAKİ MASRAFI KİŞİ KENDİ ÖDEYECEK

Otelde 10 günlük karantina masrafı kişi başı 2,285 sterlin, aynı odada kalacak olan bir diğer yetişkin için 1,430 sterlin ve çocuklar için kişi başı 325 sterlin olarak bildiriliyor. Beş yaşından küçük çocuklar için ücret alınmıyor. Otel rezervasyonunun seyahat öncesinde yapılması gerekiyor.

DOLDORULACAK FORMLAR

Ayrıca seyahat öncesinde koronavirüs testi ve bazı başka formlarında doldurulması gerekiyor. Bu koşullarda kırmızı listedeki bir ülkeden yapılan doğrudan uçuşlarda yalnızca belirlenen havaalanlarından ülkeye giriş yapılabiliyor.

PEGASUS’UN WEB SİTESİNDE İNGİLTERE UÇUŞLARINA İLİŞKİN YER ALAN BİLGİLER ŞÖYLE

Türk vatandaşları özel durumlar haricinde kabul edilmemektedir. Detaylar için aşağıdaki koşulları kontrol ediniz.

Kimler Seyahat Edebilir?

İngiltere ve İrlanda vatandaşları,

Birleşik Krallık oturum sahipleri.

Kısıtlamalar;

İngiltere, İrlanda vatandaşları ve İngiltere oturumuna sahip olan yolcular sadece aşağıda belirtilen havalimanlarına İngiltere hükümeti’nin talep ettiği otel rezervasyonları ile seyahat edebilirler.

o Heathrow Airport

o Gatwick Airport

o London City Airport

o Birmingham Airport

o Bristol Airport

o Farnborough Airport

Karantina Durumu:

Tüm yolcular İngiltere’ye seyahat etmeden önce 11 günlük karantina otel paketi alıp beyan etmek zorundadırlar.

o Paket rezervasyon linki için lütfen tıklayınız

o Savunma Bakanlığı’ndan muafiyet mektubu olan askeri personeller otel paketinden muaftır.

o Karantina otel paketi olmayan misafirler uçuşa kabul edilmeyecektir.

Aşı Durumu:

Seyahat için aşı koşulu bulunmamaktadır.

COVID-19 Test:

İngiltere’ye seyahat edecek ya da transit olarak kullanacak tüm yolcuların ilk biniş noktasından itibaren 3 günü aşmayan Coronavirus (COVID-19) PCR, Antijen, Nükleik asit veya LAMP test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir.

o İngilizce, Fransızca ya da İspanyolca dilinde,

o Pasaporttaki ile eşleşecek şekilde yolcu isim bilgileri,

o Pasaporttaki ile eşleşecek şekilde doğum tarihi ya da yaş,

o Testin yapıldığı laboratuvarın iletişim bilgileri

o Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız

PCR testten muaf olan yolcular;

o 11 yaş altı çocuklar,

o Denizci/Gemici adamı,

o Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız

Doldurulması Gereken Formlar:

Uçuştan önce dijital Sağlık Formunun doldurulması gerekmektedir. (Transfer yolcular dâhildir)

o Form karantina otel rezervasyon numarasını içermelidir.

o Sağlık bilgi formu için lütfen tıklayınız.

o Online bilgi formu olmayan misafirler uçuşa kabul edilmeyecektir.

Uçuş Öncesi Yapılması Gerekenler:

Havalimanına uçuşunuzdan en az 3 saat önce gelmeniz gerekmektedir.

Seyahatinizde herhangi bir aksaklık yaşamamak için formları havalimanına gelmeden önce doldurmanızı önemle rica ederiz.

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27/08/2021 09:55