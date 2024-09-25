İngiltere tahliye operasyonu için Güney Kıbrıs'a 700 asker daha gönderiyor

İngiliz Savunma Bakanlığı’nın Lübnan’daki vatandaşlarını Güney Kıbrıs üzerinden tahliyeye hazırlandığı, bunun için Güney Kıbrıs’a yaklaşık 700 İngiliz askeri konuşlandıracağı bildirildi.

“Cyprus Times” isimli internet gazetesi, Rum Haber Ajansı’nın (KİPE) İngiliz “Times” gazetesi kaynaklı haberine dayanarak İngiliz Savunma Bakanlığı’nın Lübnan’daki, sayıları 10 bin civarında olduğu tahmin edilen İngiliz vatandaşlarını Güney Kıbrıs üzerinden tahliye etmek için “büyük” bir plan yapmakta olduğunu yazdı.

Habere göre Lübnan ile İsrail arasındaki “savaşın” yayılacağı korkusu ile olası tahliye durumunda halen Güney Kıbrıs’ta bulundurduğu yüzlerce askerine destek olmak üzere 700 civarında asker daha gönderecek.

İngiltere Savunma Bakanlığı’nın planlamasının ilk aşaması olarak İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan ve İngiliz Sınırlar Kuvveti’nden yetkililer de Güney Kıbrıs’a gönderilecek.

Savunma Bakanı John Healey’nin olağanüstü hallerle mücadele “Cobra” komitesi toplantısına katılmak üzere Salı günü (dün) İngiliz İşçi Partisi’nin Liverpool’daki toplantısından apar topar ayrıldığı da kaydedildi.

Silahlı kuvvetler, güvenlik istihbarat birimleri ve diplomatların katıldığı Cobra Komitesi toplantısı sonrasında Healey, Lübnan’da bulunan İngilizlere, ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısı yaptı.

İngiliz yetkililer, İsrail’in 2006’da yaptığı gibi Beyrut Havalimanı’nı veya havalimanına giden yolları bombalamasından ve vatandaşlarının Lübnan’da mahsur kalmasından korkuyor.

Böyle bir durumda tahliye askeri nakliye uçaklarıyla gerçekleştirilmeye çalışılacak ancak bir süredir Doğu Akdeniz’de bulunan “HMS Duncan” ve RFA Mounts Bay savaş gemileri de kullanılabilir.