İngiltere tek dozluk Johnson&Johnson aşısına onay verdi!

İngiltere Sağlık Bakanlığı Johnson&Johnson aşısının ülkede kullanımına onay verildiğini açıkladı. Johnson&Johnson aşısı tek doz olarak uygulanıyor.

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29/05/2021

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İngiltere tek dozluk Johnson&Johnson aşısına onay verdi!

 İngiltere Sağlık Bakanlığı Johnson & Johnson aşısının ülkede kullanımına onay verildiğini açıkladı.

Reuters'ta yer alan son dakika haberine göre İngiltere Sağlık Bakanlığı Johnson & Johnson aşısının ülkede kullanımına onay verildiğini açıkladı.

Böylelikle Johnson & Johnson'ın Kovid-19 aşısı ülkede kullanımı onaylanan dördüncü aşı oldu.

Yapılan açıklamada Janssen olarak da anılan aşı için 20 milyon doz sipariş verileceği bildirildi. Johnson & Johnson aşısı tek doz olarak uygulanıyor.

29/05/2021 10:07
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TAGS: İngiltere, Johnson&Johnson, aşı, onay, haberkırbıs,
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