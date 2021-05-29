İngiltere tek dozluk Johnson&Johnson aşısına onay verdi!

İngiltere Sağlık Bakanlığı Johnson & Johnson aşısının ülkede kullanımına onay verildiğini açıkladı.

Reuters'ta yer alan son dakika haberine göre İngiltere Sağlık Bakanlığı Johnson & Johnson aşısının ülkede kullanımına onay verildiğini açıkladı.

Böylelikle Johnson & Johnson'ın Kovid-19 aşısı ülkede kullanımı onaylanan dördüncü aşı oldu.

Yapılan açıklamada Janssen olarak da anılan aşı için 20 milyon doz sipariş verileceği bildirildi. Johnson & Johnson aşısı tek doz olarak uygulanıyor.

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29/05/2021 10:07