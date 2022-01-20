İngiltere Tütün Kontrol Planı alternatif tütün ürünleri hakkında ‘yanlış bilgiyle mücadele’ etmeli

Tobaccointelligence.com’da yayınlanan habere göre, İngiltere Parlamento üyeleri hükümete, ısıtılmış tütün ürünleri ve e-sigaralar gibi alternatif tütün ürünlerinin yeni Tütün Kontrol Planı’nda değerlendirilmesi yönünde çağrıda bulundu. Yeni planda, alternatif tütün ürünleri konusunda yanlış bilgilerle mücadele, daha az zararlı ürünlere geçişe yönelik teşvikler ve online bayilerin desteklenmesi gibi öneriler öne çıkıyor.

İngiltere Parlamentosu’nda yeni Tütün Kontrol Planı’na yönelik tartışmalarda Tüm Partiler Parlamento Grubu (AAPG) Başkanı ve Milletvekili Mark Pawsey, riski azaltılmış ürünlerin yeni plana entegre edilmesi gerektiğini ve sigara ile daha az zararlı alternatifler arasında net bir ayrım yapılması gerektiğini vurguladı. Pawsey, "Hükümet, 2030 yılına kadar dumansız geleceğe ulaşma taahhüdü konusunda ciddiyse, yeni Tütün Kontrol Planı’yla alternatif tütün ürünlerinin rolü güçlendirilmeli ve desteklenmelidir" dedi.

Parlamentodaki görüşmelerde, alternatif tütün ürünlerinin sigara kadar zararlı veya daha zararlı oldukları konusunda hala bir kamuoyu algısı olduğuna dikkat çekildi. Yeni Tütün Kontrol Planı’nda hükümetin ve tütün endüstrisinin bu yanlış anlaşılmaları düzeltmek adına önlem alması gerektiği belirtildi. Alternatif tütün ürünleri hakkında kamuoyunun sorumlu bir şekilde bilgilendirilmesi amacıyla online bayilerin de desteklenmesi önerildi.

'En güçlü öneriler'henüz açıklanmadı

APPG Temmuz ayında, hükümeti 2030 yılına kadar dumansız bir ülke hedefi doğrultusunda “iddialı planlar” sunmaya çağırdı.

Sağlık Bakanı Maggie Throup, yeni Tütün Kontrol Planı’nın ülkenin regülasyon çerçevesini daha da güçlendirmeyi amaçlaması gerektiğini söyledi. Önlemleri desteklemek için daha fazla araştırma yaparak sağlam bir kanıt temeli oluşturacaklarını ve “en güçlü önerileri” yeni plana dahil edeceklerini duyurdu. Sigarayı bırakma önlemlerinin, İngiltere'nin tütün kontrol stratejisinin merkezinde kalacağını ve yerel yetkililerin bu tür hizmetlere yatırım yapabilmesi için devlet desteklerinin devam edeceğini de sözlerine ekledi.

İngiltere Halk Sağlığı (PHE) ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) gibi saygın halk sağlığı kuruluşları da nikotin içeren ancak yanmayan dumansız ürünlerin sigara içmeye alternatif bir rol oynayabileceğini teyit ediyor.

Yeni Tütün Kontrol Planı’nda, bilimsel araştırmalar sonucunda geliştirilmiş alternatif tütün ürünleri ile sigara arasında net bir ayrım yapılmasıyla, hükümetin önlemleri ve diğer halk sağlığı hizmetlerinin de desteğiyle, 2030 yılına kadar dumansız bir ülke hedefine daha hızlı ulaşılması bekleniyor.

Kaynak: https://tobaccointelligence.com/uk-tobacco-control-plan-must-tackle-misinformation-about-alternatives/

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20/01/2022 08:19