İngiltere'de üniversite okumak isteyenler dikkat!

SI-UK Cyprus size özel olarak İngiltere üniversite yetkililerini ayağınıza kadar getiriyor!

2 Temmuz (Pazartesi) - 7 Temmuz (Cumartesi) ve 12 Temmuz (Perşembe) günleri SI-UK Cyprus direk kabul ve yüz yüze görüşme için saat 9 - 12 arası SI-UK Cyprus ofislerini ziyaret edebilirsiniz.

Hayalinizdeki üniversiteye 2018 Eylül girişi için geç değil! Yurtdışından gelen birçok yetkili temsilci ile direkt kayıt ve kabul için yerinizi ayırmak için bizi arayabilirsiniz - 0392 444 2867 - 0548 835 5888