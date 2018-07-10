İngiltere Üniversite yetkilileri direkt kaydınızı yapıyor

SI-UK Cyprus size özel olarak İngiltere üniversite yetkililerini ayağınıza kadar getiriyor! Temmuz ve Ağustos tarihlerini açıklamaya devam edeceğiz

3 temmuz Sali - saat 14:30-16:30, 7 temmuz - cumartesi - 9:00-14:00 9 temmuz - pazartesi - 14:00-17:00 11 temmuz - çarşamba 9:00-11:30, 12 temmuz saat 16:00 - 19:00 ekliyoruz 13 temmuz - cuma 09:00 -17:00 14 temmuz - cumartesi 09:00-14:00 17 temmuz - salı 10:00 - 14:00 günlerinde SI-UK Cyprus direk kabul ve yüz yüze görüşme SI-UK Cyprus ofislerini ziyaret edebilirsiniz.

2 Temmuz ile 17 Temmuz arası süren üniversite yetkili serimize katılın, tamamen ücretsiz ve özel giriş imkanlari ile avantajlı yüzyüze görüşmeler ve kabul şansını kaçırmayın

Hayalinizdeki üniversiteye 2018 Eylül girişi için geç değil! Yurtdışından gelen birçok yetkili temsilci ile direkt kayıt ve kabul için yerinizi ayırmak için bizi arayabilirsiniz Telefon: 0548 835 5888 - 0392 22 38965