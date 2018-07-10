İngiltere Üniversite yetkilileri direkt kaydınızı yapıyor
10/07/2018
SI-UK Cyprus size özel olarak İngiltere üniversite yetkililerini ayağınıza kadar getiriyor! Temmuz ve Ağustos tarihlerini açıklamaya devam edeceğiz
3 temmuz Sali - saat 14:30-16:30, 7 temmuz - cumartesi - 9:00-14:00 9 temmuz - pazartesi - 14:00-17:00 11 temmuz - çarşamba 9:00-11:30, 12 temmuz saat 16:00 - 19:00 ekliyoruz 13 temmuz - cuma 09:00 -17:00 14 temmuz - cumartesi 09:00-14:00 17 temmuz - salı 10:00 - 14:00 günlerinde SI-UK Cyprus direk kabul ve yüz yüze görüşme SI-UK Cyprus ofislerini ziyaret edebilirsiniz.
2 Temmuz ile 17 Temmuz arası süren üniversite yetkili serimize katılın, tamamen ücretsiz ve özel giriş imkanlari ile avantajlı yüzyüze görüşmeler ve kabul şansını kaçırmayın