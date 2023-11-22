İngiltere üslerdeki asker sayısını arttırdı

ads ads ads ads
22/11/2023

ads
İngiltere üslerdeki asker sayısını arttırdı


İngiltere Savunma Bakanı Yardımcısı James Hippie, İngiltere’nin Kıbrıs’taki üslerindeki asker sayısını, bin civarında arttırdığını açıkladı.

Alithia gazetesi, parlamentoda bir soruya yanıt veren İngiltere Savunma Bakanı Yardımcısı James Hippie’nin, İngiltere’nin Kıbrıs’taki üslerindeki asker sayısını bin kadar arttırdığını açıkladığını yazdı.

 

Habere göre Hippie, Hamas’ın İsrail’e 7 Kasım'da düzenlediği saldırı sonrasında İngiltere’nin “Kıbrıs’taki egemen üslerindeki asker sayısını yaklaşık bin civarında arttırdığını” belirterek “bu artıştaki amacın bölgedeki insani talep ve ihtiyaçlara karşılık verebilmek olduğunu” iddia etti.

22/11/2023 10:55
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: İngiltere, asker
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.