İngiltere ve AB ticaret anlaşması şartlarında uzlaşmaya vardı

İngiltere ve AB, Brexit anlaşmasında sonunda uzlaştı.

Anlaşma, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasındaki uzun ve zorlu görüşmelerin sonunda geldi.

Henüz anlaşmanın çatısı ve detayları açıklanmazken Johnson düzenlediği basın toplantısında 'kapsamlı Kanada tipi bir serbest ticaret anlaşması' yapıldığını aktardı.

İngiltere'den bir yetkilinin basına verdiği bilgiye göre, "sıfır gümrük vergisi ve sıfır kota öngören AB içindeki en büyük ticaret anlaşması" gerçekleştirildi.

İngiltere, AB'den 31 Ocak 2020'de çıkmıştı; ancak ticaret işbirliğinin 11 ay daha sürmesine karar verilmişti.

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25/12/2020 09:03