İngiltere ve ABD Dışişleri Bakanları telefonda Suriye'yi görüştü

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15/12/2024

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İngiltere ve ABD Dışişleri Bakanları telefonda Suriye'yi görüştü

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'deki durumu ele aldıklarını bildirdi.

Lammy, X'ten yaptığı paylaşımda, ABD'li mevkidaşıyla görüşmesinde, daha umutlu, güvenli ve barışçıl Suriye'yi desteklemek üzere ortaklar olarak yürüttükleri çabaları ele aldıklarını belirtti.

Bakan Lammy, "Suriye öncülüğündeki bir geçiş dönemi siyasi sürecini desteklemek için gerekli ilkeler üzerinde mutabakata vardık." ifadesini kullandı.

 

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TAGS: İngiltere ve ABD Dışişleri Bakanları telefonda Suriye’yi görüştü
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