İngiltere ve Almanya'yı karıştıran sürpriz: Putin Avrupa topraklarında! 'Bu bir meydan okuma, küstah bir tehdit'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa Kıtası'ndaki Kaliningrad'a yaptığı sürpriz ziyaret Avrupa Birliği'nde 'bir tehdit' ve 'meydan okuma' olarak yorumlandı. İngiltere ve Almanya Rusya'dan gelecek olası bir saldırı için alarma geçmiş durumda. İngiltere çatışma durumunda sivillerin askere alınması gerekeceğini açıklarken Almanya'dan acı bir itiraf geldi...

Rusya ile kara bağlantısı olmayan, Litvanya ile Polonya arasında Baltık Denizi kıyısında yer alan Kaliningrad, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana gerilimin yeni aktörü olarak görülüyor ve Avrupa ile Rusya arasındaki olası bir çatışmanın parlama noktası olabileceği düşünülüyor.

SAVAŞ UÇAKLARI KONUŞLANDIRILDI: PUTİN BALTIK ÜLKELERİ İLE DALGA GEÇİYOR

Putin'in Avrupa topraklarına yaptığı ziyaret bugün bölgenin bir numaralı gündemi oldu. İngiliz Telegraph gazetesi Rus lider Baltık Denizi'ne yaklaşırken İsveç'in Gotland adası açıklarında savaş uçaklarının konuşlandırıldığını yazdı ve 'Putin Baltık ülkeleri ile dalga geçer gibi görünüyor' ifadesini kullandı. Dailymail gazetesi ise Putin'in ziyaretinin 'küstah bir tehdit' olduğunu öne sürdü.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in ziyaretinin amacının NATO'ya bir uyarı göndermek değil, kalkınmayı hızlandırmak olduğunu söyledi. Ancak uzmanlar kritik ziyaretin arkasında anlamlı bir mesaj olduğunu düşünüyor.

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi analisti Camille Grand, Putin'in Kaliningrad'daki insanlara "siz Rusya'sınız" hatırlatması yaptığını belirtti ve "Bana göre bu, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmak için başvurmasının ardından Baltık Denizi'nin NATO denizi olmadığına dair açık bir sinyal verme girişimidir" dedi.

Putin, Immanuel Kant Baltık Federal Üniversitesi'nde yaptığı açıklamada Sovyet savaş anıtlarının yıkılmasına tepki gösterdi ve "Bu hayret verici bir cehalet ve anlayış eksikliğidir" dedi.

İNGİLTERE VE ALMANYA UYARDI:RUSYA AVRUPA'YA SALDIRACAK

Rus liderin Avrupa topraklarına yaptığı ziyaret tam da Almanya ve İngiltere'nin peş peşe savaş uyarıları yaptığı bir döneme denk geldi.

Birleşik Krallık Hükümeti, Rusya'nın önümüzdeki iki yıl içinde Britanya'nın müttefiklerinden birine saldırarak potansiyel olarak bir savaşa yol açma ihtimalinin dörtte bir olduğunu düşündüğünü açıkladı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius de geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada "Uzmanlarımız beş ila sekiz yıllık bir süre içinde Rusya'dan bir saldırı olabileceğini belirtiyor " ifadelerini kullanmıştı.

İNGİLTERE: SİVİLLER ASKERE ALINABİLİR

İngiliz ordu komutanı General Sir Patrick Sanders bu hafta Moskova ile bir savaşın çıkması durumunda sivillerin askere alınması gerekeceği konusunda uyarıda bulundu ve İngiltere'nin savaş alanındaki düzenli birliklerini desteklemek için binlerce vatandaşını "eğitmesi ve donatması" gerekeceğini söyledi.

İngiliz kabinesinden uzmanların hazırladığı raporda, Rusya'nın İngiltere'nin bir müttefikine saldırma ihtimalinin yüzde 25'in üzerinde olduğu belirtildi ve ortaya çıkacak savaşın "tedarik zincirlerinin bozulmasına" yol açacağı ve daha yüksek yakıt fiyatlarının ekonomiye birkaç yıl zarar vereceği belirtildi.

ALMANYA'DAN İTİRAF: HAZIR DEĞİLİZ! ZORUNLU ASKERLİK GERİ Mİ GELİYOR

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ise Almanya'nın gelecekte Avrupa'nın karşılaşacağı güvenlik sorunlarından kendisini korumaya hazır olmadığını itiraf etti.

Göreve başladığı günden beri sık sık Almanya'nın "savaşa hazır" olması yönünde çağrıda bulunan Boris Pistorius, Almanya'nın Rusya ve diğer aktörlerin oluşturduğu tehditlerle yüzleşmeye hazırlanması gerektiğini söyledi.

Almanya son dönemde ordudaki personel açığını kapatmak için yabancıların askere alınması teklifini tartışıyor.

Bakan Pistorius Almanya'da 2011 yılında kaldırılan zorunlu askerlik hizmetinin yeniden uygulamaya konması için çağrıda bulundu ve bunun için seçmen çoğunluğunun desteğine ihtiyaç duyacağını söyledi.