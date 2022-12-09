İngiltere ve Fransa, son yarı final bileti için sahaya çıkıyor

2022 FIFA Dünya Kupası son çeyrek final maçında yarın İngiltere ile Fransa karşı karşıya gelecek.

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09/12/2022

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İngiltere ve Fransa, son yarı final bileti için sahaya çıkıyor

Al Bayt Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetecek.

Son Avrupa Futbol Şampiyonası finalisti İngiltere, B Grubu'ndan ABD, İran ve Galler'in önünde 7 puanla lider çıktı. Son 16 turunda Senegal'i 3-0 mağlup etti.

Son Dünya şampiyonu Fransa ise Tunus'a yenildiği D Grubu'nu 6 puanla lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. "Horozlar", bu turda Polonya'yı 3-1'lik skorla geçerek son 8 takım arasına kaldı.

İki takım Dünya Kupası tarihinde iki kez karşılaştı. 1966 ve 1982'deki grup maçlarını İngiltere, 2-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.

09/12/2022 08:59
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TAGS: İngiltere, Fransa
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