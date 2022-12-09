İngiltere ve Fransa, son yarı final bileti için sahaya çıkıyor
2022 FIFA Dünya Kupası son çeyrek final maçında yarın İngiltere ile Fransa karşı karşıya gelecek.
09/12/2022
Al Bayt Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetecek.
Son Avrupa Futbol Şampiyonası finalisti İngiltere, B Grubu'ndan ABD, İran ve Galler'in önünde 7 puanla lider çıktı. Son 16 turunda Senegal'i 3-0 mağlup etti.
Son Dünya şampiyonu Fransa ise Tunus'a yenildiği D Grubu'nu 6 puanla lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. "Horozlar", bu turda Polonya'yı 3-1'lik skorla geçerek son 8 takım arasına kaldı.
İki takım Dünya Kupası tarihinde iki kez karşılaştı. 1966 ve 1982'deki grup maçlarını İngiltere, 2-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.