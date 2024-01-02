İngiltere ve Güney Kıbrıs tarafından Gazze için gönderilen yardım gemisi Mısır’a vardı

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02/01/2024

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İngiltere ve Güney Kıbrıs tarafından Gazze için gönderilen yardım gemisi Mısır’a vardı

 İngiltere ve Güney Kıbrıs’ın Gazze için gönderdiği insani yardım malzemesini taşıyan İngiltere'ye ait gemi, Mısır’a ulaştı.

Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 90 ton yardım malzemesi taşıyan geminin Mısır’ın “Port Said” kentine ulaştığı, insani yardım malzemelerinin Mısır Kızılayı aracılığıyla Refah sınır kapısından belirlenmiş süreçlerle Gazze’ye ulaştırılacağı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu yardımın yaklaşık 90 ton olduğu, Güney Kıbrıs’ın ise 10 tonluk tıbbi malzeme gönderdiği de vurgulandı.

02/01/2024 16:05
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TAGS: haber, kıbrıs
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