İngiltere yeniden açıldı: Seyahat yasakları kaldırıldı

İngiltere’de dört aydır uygulanan katı corona virüs kısıtlamalarının ardından bugün yeniden açıldı. Bu kapsamda, ülkedeki barlar, restoranlar ve sinemalar açılırken, sınırlı sayıda kişi için sosyal mesafe zorunluluğu kaldırıldı.

Nüfusunun yaklaşık yüzde 30’unu aşılayan ülkede halk yeniden özgürleğe kavuştuğu için mutlu olduğu belirterek sokaklara akın etti. Ancak Başbakan Boris Johnson, ülkede yayılan corona virüsün Hint mutasyonuna karşı herkesin yine de dikkatli olması gerektiğini ve haftada iki kez test yaptırılması gerektiğini söyledi.

Halk sevinçli

İngilizler uzun süren yasakların ardından özgürlüklerine yeniden kavuşacakları için mutlu olduklarını ifade etti.

İngiliz aktris Joanna Lumley The Telegraph gazetesine verdiği demeçte, "Karşılaştığım herkesi kelimenin tam anlamıyla kucaklayacağım. Bebekleri annelerinden kapıp doya doya koklayacağım. Kasadaki kızlara, resim çerçevecisine ve parkta futbol oynayan çocuklara sarılacağım. Şikayet üzerine karakola götürüldüğümde ise polislere sarılacağım” dedi.

Ancak, halk arasında coşkunun yanı sıra endişe de var.

"Dikkat edilmezse İngiltere'nin son açılışı olabilir"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, herkesin yine de dikkatli olması gerektiğini ve ayrıca haftada iki kez test yaptırılması gerektiğini söyledi. Johnson, aynı zamanda insanların birbirine ihtiyatlı bir şekilde sarılmalarını tavsiye etti ve ilk olarak Hindistan'da tespit edilen B.1.617.2 adlı corona virüs varyantının yayılmasının İngiltere'nin son yeniden açılması anlamına gelebileceğine dikkat çekti. İngiltere’deki halk sağlığı uzmanları Hint varyantının, İnigliz varyantı B.1.1.7'den daha bulaşıcı olduğu konusunda uyardı.

Bununla birlikte İngiltere 21 Haziran'da sosyal mesafe kısıtlamalarının tamamen kaldırılarak açılması bekleniyor.

Öte yandan, İngiltere’de kısıtlamaların hafifletilmesi kapsamında bugün itibariyle 30 kişiye kadar kişinin dışarıda toplanmasına izin verilecek, iki ailenin kapalı mekanda buluşmasına izin verilecek; kafeler, barlar ve restoranlar iç mekan hizmeti için yeniden açılacak; bakım evi sakinlerinin beş ziyaretçiye sahip olmasına izin verilecek; ve artık okullarda yüz maskeleri zorunlu olmayacak.

Seyahat yasakları da kaldırıldı

Ayrıca, İngilizlerin uluslararası seyahat yasağı da kaldırıldı. Londra’daki Heathrow Havalimanı’ndan ABD’nin Texas eyalaetine yolculuk yapan uçan 42 yaşındaki Julie, "Ben Amerikalıyım, çocuklarım Amerikalı, kocam ise İngiliz. İngiltere’de yaşıyoruz, bu yüzden bugün tekrar seyahat edebilmemiz gerçekten çok güzel. Ailem en küçük çocuğumla tanışmadı, bu yüzden seyahat etmemize izin verilmesinden mutluyuz" dedi.

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17/05/2021 15:03