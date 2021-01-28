İngiltere'de 1 Kıbrıslı Türk daha Covid-19’a yenik düştü

İngiltere'de yaşamını sürdüren Mustafa Gençsoy Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

İngiltere’de yaşayan 90 yaşındaki Kıbrıslı Türk Mustafa Gençsoy, Covid-19 nedeniyle bugün yaşamını yitirdi.

Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla da uğraşan Gençsoy, bir süre önce Chelsea and Westminster Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Mustafa Gençsoy bir dönem Avrupa’nın en eski Türk derneği Kıbrıs Türk Cemiyeti’nin 1971’den 2013’e kadar başkanlığını yaptı.

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28/01/2021 18:59