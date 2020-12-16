İngiltere'de 137 bin 897 kişiye koronavirüs aşısı yapıldı

İngiltere'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama programında, ilk hafta 137 bin 897 kişiye koronavirüs aşısı yapıldı.

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16/12/2020

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İngiltere'de 137 bin 897 kişiye koronavirüs aşısı yapıldı

Aşı çalışmalarından sorumlu Sağlık Bakanı Yardımcısı Nadhim Zahawi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hastaneler tarafından ilk 7 günde 137 bin 897 kişinin aşılandığını duyurdu.

Zahawi, sayıyı "gerçekten iyi bir başlangıç" olarak nitelendirdi.

Buna, pazartesi günü başlayan aile hekimlikleri tarafından yapılan aşılama çalışmalarındaki sayıların dahil olmadığı belirtildi.

Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı, İngiltere'de 8 Aralık'ta uygulanmaya başlanmıştı.

 

 

16/12/2020 19:48
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TAGS: İngiltere, corona, covid-19, haberkibris
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