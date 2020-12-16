İngiltere'de 137 bin 897 kişiye koronavirüs aşısı yapıldı
İngiltere'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama programında, ilk hafta 137 bin 897 kişiye koronavirüs aşısı yapıldı.
16/12/2020
Aşı çalışmalarından sorumlu Sağlık Bakanı Yardımcısı Nadhim Zahawi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hastaneler tarafından ilk 7 günde 137 bin 897 kişinin aşılandığını duyurdu.
Zahawi, sayıyı "gerçekten iyi bir başlangıç" olarak nitelendirdi.
Buna, pazartesi günü başlayan aile hekimlikleri tarafından yapılan aşılama çalışmalarındaki sayıların dahil olmadığı belirtildi.
Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı, İngiltere'de 8 Aralık'ta uygulanmaya başlanmıştı.