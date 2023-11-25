İngiltere'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamasında Temsilci Keskin öğrencinin yazdığı mektubu okudu

İngiltere'de Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonla 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş'ın ev sahipliğinde büyükelçilik konutunda yapılan resepsiyona, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilcisi Çimen Keskin de katıldı.

Keskin, 24 Kasım 1928'de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e "başöğretmen" ünvanının verildiğini hatırlatarak, "Dolayısıyla bugün bize dünyanın en özel, kutsal mesleğini icra eden öğretmenlere minnet duygularımızı ifade etmek için bir vesile oluşturmaktadır" diye konuştu.

Kendi anne ve babasının da öğretmen olduğunu anlatan Keskin, konuşmasının sonunda annesine öğrencisinin yazdığı duygu dolu mektubu okudu.

Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ertaş da, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yılında 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü büyükelçilik konutunda kutlayarak, öğretmenlerin mutluluğuna ve coşkusuna ortak olmak istediklerini dile getirdi.

Ertaş, Türk milletinin tarih boyunca verdiği birçok mücadelede en önemli milli güç unsurunun, insan gücü olduğunu belirterek insani gücünün giderek artmasını sağlayacak en önemli boyutun ise eğitim olduğunu kaydetti.

Eğitimde öğretmenlerin önemini vurgulayan Ertaş, Türk devleti ve milletinin tüm öğretmenlere daimi şükran borcu olduğunu ifade etti.

Ertaş, teröre kurban giden tüm şehit öğretmenlere Allah'tan rahmet diledi.

Konuşmaların ardından, teröre kurban giden şehit öğretmenler anısına hazırlanan video gösterildi. Ayrıca, programda, İngiltere'deki Türk öğrencilerin öğretmenleri için hazırladığı video da gösterildi.

Resepsiyonun ardından İngiltere'de görev yapan iki Türk öğretmen tarafından müzik dinletisi sunuldu.